Нардепы хотят запретить отмену санкций СНБО через суд

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" предлагает запретить отменять санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через суд, сообщает Интерфакс-Украина.

Текст соответствующего законопроекта №5667 о внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности СНБО обнародован на сайте парламента

Документ предлагает внести изменения в закон "О санкциях", согласно которым обжалование в суде решений, принятых СНБО в соответствии с законом "О санкциях", не останавливает предусмотренных ими санкций.

Народные депутаты также предлагают внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, согласно которым меры обеспечения иска, применяемых судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер в связи с решениями СНБО.

Кроме этого законопроект определяет, что иски по обжалованию решений СНБО по санкциям рассматривает Верховный суд, как суд первой инстанции.

Авторы законопроекта также предлагают рассматривать административные дела в отношении законности решений СНБО о санкциях в порядке упрощенного искового производства в Верховном суде в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.