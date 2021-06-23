Нардепы хотят запретить отмену санкций СНБО через суд

Нардепы хотят запретить отмену санкций СНБО через суд

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" предлагает запретить отменять санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через суд, сообщает Интерфакс-Украина.

Текст соответствующего законопроекта №5667 о внесении изменений в некоторые законы относительно отдельных вопросов деятельности СНБО обнародован на сайте парламента

Документ предлагает внести изменения в закон "О санкциях", согласно которым обжалование в суде решений, принятых СНБО в соответствии с законом "О санкциях", не останавливает предусмотренных ими санкций.

Народные депутаты также предлагают внести изменения в Кодекс административного судопроизводства, согласно которым меры обеспечения иска, применяемых судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер в связи с решениями СНБО.

Кроме этого законопроект определяет, что иски по обжалованию решений СНБО по санкциям рассматривает Верховный суд, как суд первой инстанции.

Авторы законопроекта также предлагают рассматривать административные дела в отношении законности решений СНБО о санкциях в порядке упрощенного искового производства в Верховном суде в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

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