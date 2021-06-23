Названы лучшие дешевые смартфоны

Sony Xperia 5 II оказался лучшим смартфоном по версии Роскачества. Об этом говорится в отчете на сайте организации, сообщает Лента.Ру.

Авторы исследования обновили топ устройств, добавив в него 16 моделей. Нового лидера рейтинга эксперты отметили за производительный процессор, мощную батарею, качественную тройную основную камеру. Специалисты заявили, что из-за цены в 52 тысяч рублей Xperia 5 II нельзя считать бюджетным телефоном, однако устройство можно заслуженно назвать лучшим смартфоном 2021 года по соотношению цены и качества.

На втором месте рейтинга остался Samsung Galaxy S10+, на третьем — iPhone 11 Pro Max. Параллельно с основным топом эксперты составили рейтинг лучших актуальных дешевых устройств стоимостью до 30 тысяч рублей. Список возглавили Xiaomi Poco F3, Xiaomi Poco X3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi 8 Pro, Xiaomi Redmi 9T.

В отчете Роскачества также был представлен рейтинг лучших недорогих смартфонов с хорошим аккумулятором, который возглавил Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Лучшим бюджетным гаджетом для игр был назван Xiaomi Poco X3 Pro, самым предпочтительным девайсом с большим экраном — Xiaomi Poco F3.

"В целом выбор бюджетного смартфона мало чем отличается от выбора более дорогих моделей" , — отметили специалисты организации.

Определенные параметры – мощность процессора, размер дисплея, количество камер, емкость аккумулятора, звук — нужно выбирать, исходя из потребностей пользователя.

В начале лета эксперты Роскачества назвали нежелательные к покупке смартфоны, чей срок поддержки приближается к окончанию. Специалисты выделили iPhone X, iPhone 6s, Samsung Galaxy S8 и S9.