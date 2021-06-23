В Украине презентовали концепцию современной школьной кухни

Во время форума "Украина 30. Здоровая Украина" презентовали концепцию современной школьной кухни, сообщает Слово и дело.

Шеф-повар Евгений Клопотенко назвал блюда, которые предлагают готовить в школах, чтобы сделать рацион детей вкуснее и полезнее:

"Салат с морковью и яблоками, салат с капустой, суп минестроне, рыбные котлеты, плов, украинская вертута, кускус с овощами".

В свою очередь соучредитель ОО Национальная ассоциация общественного питания Орест Степаняк озвучил требование, которое обязательно должно выполняться, чтобы блюда были очень полезными.

"Нам необходимо учиться готовить за урок и отдавать за перерыв, чтобы пища была максимально свежей", – объясняет он.

Блюда для школьного меню выбираются таким образом, чтобы за 45 минут можно было приготовить 150 порций из 7 блюд. Однако, по словам Степаняка, для этого поварам нужны "технические помощники".

Также, по словам представителя ассоциации, главным конкурентом школьной столовой для первоклассника (и причиной, почему дети не едят в школах) становится "мама, которая пакует с собой сэндвич".

"Когда дети подрастают, им начинают вместо ланч-боксов давать 20-30 грн, и тогда конкурентом столовой становятся супермаркеты и МАФы рядом со школой... Поэтому наша задача – сделать пищу такую, которую будут хотеть есть дети в школах", – отметил Степаняк.

Еще одна проблема, требующая решения – работа поваров. Часто их или не хватает, или они слишком устают и потом от их настроения зависит качество пищи.

"Поэтому нам нужно добавлять поварам помощников, которые будут ускорять какие-то процессы или забирать от них ручную работу", – добавил представитель ассоциации.

Третья проблема – актуальность пищи. Детям нужно давать современную пищу, такую, которую они будут понимать и хотеть съесть.