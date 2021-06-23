Telegram, посредством которого распространяются наркотики, не сотрудничает с полицией

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что посредством мессенджера "Telegram" распространяются наркотические средства и угнанные автомобили, а руководство компании не сотрудничает с правоохранительными органами, сообщает Интерфакс-Украина.

"А какую ответственность несет такой себе Дуров (автор мессенджера) и такая себе организация, как Telegram, за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями" , - заявил Геращенко в среду на брифинге в Киеве.

Он отметил, что есть масса Telegram-каналов, занимающихся распространением наркотиков, но руководство приложения не контактирует с правоохранительными органами.