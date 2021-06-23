В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 23 июня на побережье Перу, недалеко от ее столицы, где жители также ощущали подземные толчки, сообщает Вести.

Землетрясение всколыхнуло центральное побережье страны, в результате чего некоторые жители столицы выбегали из трясущихся домов.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра к юго-западу от Мала в провинции Канете и имел глубину 50 километров.

Сообщается также, что землетрясение ощущалось в столице Лимы. На тихоокеанском побережье города со скалы на проезжую часть посыпались камни, но власти не сообщили о серьезных повреждениях.