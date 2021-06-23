Sinovac отправит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства, и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", – сказал он в ходе онлайн дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться".

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.