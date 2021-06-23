Ломаченко - Накатани: букмекеры оценили вероятность нокаута

В ночь на воскресенье, 27 июня (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене Virgin Hotel пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет возвращение украинского легковеса Василия Ломаченко на ринг. Противостоять экс-чемпиону мира в трех весовых категориях будет опытный японский боксер Масаеши Накатани. Накануне букмекеры оценили шансы команд, сообщает Телеграф.

По мнению аналитиков Пари-Матч, Ломаченко является безоговорочным фаворитом поединка, на победу которого предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,05, успех японца маловероятен - 8,50, а ничья и вовсе котируется коэффициентом 26,00. Букмекеры склоняются к победе украинца по истечении 12-и раундов - коэффициент 1,90, а вероятность нокаута от Василия чуть меньше - 1,95. В то же время нокаут от японца маловероятен - коэффициент 17, как и его победа по очкам - 17.00. Специалисты считают, что досрочная победа любого из бойцов наиболее вероятна в 7-м раунде -коэффициент 11,00.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко - Накатани (данные за 23 июня):

Пари-Матч: (победа Ломаченко 1,06 - ничья 26,00 - победа Накатани 8,50)

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть бой Василий Ломаченко - Масаеши Накатани в прямом эфире в Украине.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Loma упустил возможность стать абсолютным чемпионом мира, проиграв единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, закрыл поражение от все того же Лопеса, нокаутировав Феликса Вердехо.