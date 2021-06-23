Блинкен: "СП-2" не должен быть орудием давления на Украину и ЕС

Нынешняя американская администрация пришла к власти, когда проект "Северный поток 2" был завершен более чем на 90%, и в этой ситуации Вашингтону надо не позволить РФ использовать газопровод как средство давления на Украину и Европу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы настроены на то, чтобы добиться чего-то положительного в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали", – сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Госсекретарь США добавил, что цель страны остается прежней: гарантировать, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве орудия принуждения, оружия против Украины или кого бы то ни было в Европе.