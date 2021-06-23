В Украине начался четвертый этап вакцинации
В Украине начался четвертый этап вакцинации от коронавируса. В рамках этапа прививки сделают ряду категорий граждан, сообщает РБК-Украина.
"В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от COVID-19. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов", - сообщили в Минздраве.
При этом, одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.
Кто входит в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса
- медики и другие работники учреждений здравоохранения,
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
- маломобильные граждане,
- социальные работники и священнослужители,
- педагоги,
- военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
- работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
- работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.
Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Также более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.