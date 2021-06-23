Вертолет NASA совершил восьмой полет на Марсе

Ingenuity оставался в воздухе 77,4 секунды и успешно пролетел 160 метров, приземлившись на новом месте, сообщает Корреспондент.

Мини-вертолет NASA Ingenuity совершил восьмой полет над поверхностью Красной планеты. Об этом сообщает Space.com.

Отмечается, что 21 июня вертолет оставался в воздухе 77,4 секунды, пролетев 160 метров. После этого он сел примерно в 133,5 метра от марсохода Perseverance.

В настоящее время аппарат перемещается с одного места на другое, чтобы проверить функционирование своей навигационной системы. Предыдущий, седьмой полет Ingenuity, состоялся 8 июня.

Несмотря на то, что марсианский вертолет изначально разрабатывался для пяти тестовых полетов, его успехи побудили NASA расширить миссию. По информации издания, он может продолжать исследование Красной планеты в течение еще нескольких месяцев.

Напомним, мини-вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance. Свой первый испытательный полет он совершил 19 апреля, поднявшись на 30 секунд на три метра.