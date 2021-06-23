В ВОЗ предсказали появление штаммов коронавируса, устойчивых к вакцине

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют появление новых опасных вариантов коронавируса, которые могут оказаться устойчивыми к вакцинам. Об этом рассказал посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса, доктор Дэвид Набарро, сообщает Буквы.

По его словам, появление новых штаммов является закономерным процессом.

"Это часть жизни, нам нужно быстро их нейтрализовать, нам нужно быстро двигаться. Если мы видим их в определенном месте, нам необходимо построить управление вариантами в том, что мы называем нашей стратегией готовности к COVID. Это станет нашей данностью на ближайшее будущее", – сказал Набарро.

Он подчеркнул, что нужно быть готовыми к новым эпидемическим угрозам и к тому, что штаммы могут не поддаться разработанным вакцинам.

"Мы перейдем от дельты к лямбде, а затем к другим греческим буквам. Это неизбежно, и некоторые из этих вариантов будут сложными, они смогут прорвать защиту, связанный с вакциной, у нескольких человек, и это приведет к проблемам", – считает представитель ВОЗ.

"That issue of variants is what we are watching all over the world".



WHO Special Envoy, Dr David Nabarro says variants of the virus will keep on coming and some "will be troublesome" for vaccine protection. #KayBurley

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В начале мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, как "вариант, вызывающий глобальное беспокойство".

Также главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявил, что впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса COVID-19 "Дельта" (Delta) становится доминирующим в мире.