Нацкомиссия обнаружила 6 новых мошеннических инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц, сообщает БизнесЦензор.
В обновленный список с целью защиты прав инвесторов включены шесть новых сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов").
Это проекты NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.
Комиссия обратилась к провайдерам с просьбой заблокировать веб-страницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.
Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии, сейчас в него входит 70 сомнительных финансовых проектов.