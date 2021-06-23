Нацкомиссия обнаружила 6 новых мошеннических инвестиционных проектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц, сообщает БизнесЦензор.

В обновленный список с целью защиты прав инвесторов включены шесть новых сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов").

Это проекты NPBFX, GERCHIK & CO, WANT. BROKER, GoldenStanley, KIEXO, TrustMacquarieCapital.

Комиссия обратилась к провайдерам с просьбой заблокировать веб-страницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Перечень проектов приведен на официальном веб-сайте Комиссии, сейчас в него входит 70 сомнительных финансовых проектов.