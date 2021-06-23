Медики сообщили, чем отравились посетители ресторана в Харькове

Бактерии разных типов нашли в омлете, мягком сыре, салате, на разделочной доске и в роллах, которые употребляли посетитель харьковского ресторана Якитория, сообщает Вести.

"Вероятной причиной возникновения вспышки было употребление некачественных пищевых продуктов (суши), которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства" , – сообщили медики.

В данный момент зарегистрировано 89 случаев пищевого отравления. 19 пострадавших – дети. В шести больницах остаются 69 пострадавших, четверо из них – на амбулаторном лечении.

Среди пострадавших – двое командировочных из Луганской области.