Замглавы НБУ переходит на работу в МВФ (Обновлено)

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб переходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда. Об этом в комментарии сообщил сам Сологуб, сообщает Лига.Финансы.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", – уточнил Сологуб.

По его словам, эта работа не пересекается с вопросами сотрудничества Украины и МВФ.

В НБУ Сологуб работает с осени 2014 года. В правление Нацбанка входит с марта 2015, его контракт истекает 11 июля 2021 года. Сологуб курирует вопросы монетарной политики, он – один из ключевых идеологов перехода украинского центробанка к режиму инфляционного таргетирования (август 2015), при котором регулятор ориентируется прежде всего на показатели роста цен.

Дмитрий Сологуб и Катерина Рожкова – единственные члены правления НБУ, которые сохранили должности после смены главы Нацбанка в июле 2020 года. Тогда прежний руководитель Яков Смолий подал в отставку сославшись на политическое давление, его заменил экс-предправления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.

В октябре 2020 года Сологуб и Рожкова получили недоверие и выговор от Совета НБУ. Шевченко, среди прочих, поддержал эту санкцию.

Как уточнил Сологуб, он еще год назад принял решение о том, что не будет претендовать на вторую каденцию в кресле замглавы Нацбанка. При этом он не получал от Шевченко предложений остаться.

Сологуб будет выполнять обязанности замглавы НБУ до момента, пока Совет Нацбанка не утвердит ему замену.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, Совет НБУ на заседании 23 июня согласовал увольнение Сологуба с 12 июля. Сейчас НБУ определяется с подбором кандидатуры будущего замглавы НБУ ответственного за монетарную стабильность.