Десять самых дешевых в мире городов для проживания

Американская компания по управлению активами Mercer опубликовала рейтинг городов и столиц, которые являются самыми дешевыми для проживания в мире. В общем проанализировали 209 городов на всех континентах, сообщает Обозреватель.

Эксперты оценивали различные аспекты: стоимость питания, проезда и жилья. Большинство дешевых городов для жизни расположены в Африке.

1. В 2021 году столица Кыргызстана – Бишкек, возглавила рейтинг самых дешевых городов.

Бишкек – самый дешевый город для жизни в 2021 году.

2. Город Лусака расположен на юге Африканского континента. Столица Замбии стала второй в рейтинге дешевых городов.

Лусака – второй город в списке самых дешевых.

3. Столица Грузии – город Тбилиси стал самым дешевым в Европе.

Тбилиси является самым дешевым городом в Европе

4. Тунис на севере Африки считается дешевым городом для жизни.

Тунис на берегу Средиземного моря на четвертом месте в списке самых дешевых городов мира

5. Столицу Бразилии – Бразилию – считают дешевым городом для жизни. Это единственный город в рейтинге расположенный в Южной Америке.

Бразилиа занимает пятое место среди дешевых городов для жизни

6. Африканский город Виндхук – столица Намбии.

Виндхук расположен на юге Африки

7. Город Тешкент – столица Узбекистана.

Ташкент считается дешевым городом для жизни

8. Габороне – столица и крупнейший город Ботсваны. Страны на юге Африки являются самыми дешевыми.

Габороне считается дешевым городом

9. Карачи является портовым городом в Пакистане и считается одним из крупнейших в мире.

Карачи находится на юге Пакистана.

10. Банжул – столица Гамбии.