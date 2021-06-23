Десять самых дешевых в мире городов для проживания
Американская компания по управлению активами Mercer опубликовала рейтинг городов и столиц, которые являются самыми дешевыми для проживания в мире. В общем проанализировали 209 городов на всех континентах, сообщает Обозреватель.
Эксперты оценивали различные аспекты: стоимость питания, проезда и жилья. Большинство дешевых городов для жизни расположены в Африке.
1. В 2021 году столица Кыргызстана – Бишкек, возглавила рейтинг самых дешевых городов.
2. Город Лусака расположен на юге Африканского континента. Столица Замбии стала второй в рейтинге дешевых городов.
3. Столица Грузии – город Тбилиси стал самым дешевым в Европе.
4. Тунис на севере Африки считается дешевым городом для жизни.
5. Столицу Бразилии – Бразилию – считают дешевым городом для жизни. Это единственный город в рейтинге расположенный в Южной Америке.
6. Африканский город Виндхук – столица Намбии.
7. Город Тешкент – столица Узбекистана.
8. Габороне – столица и крупнейший город Ботсваны. Страны на юге Африки являются самыми дешевыми.
9. Карачи является портовым городом в Пакистане и считается одним из крупнейших в мире.
10. Банжул – столица Гамбии.