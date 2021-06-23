Корабль РФ выстрелил по британскому эсминцу в Черном море

Россия заявила о нарушении российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). Со стороны РФ была открыта предупредительная стрельба, сообщает РБК-Украина.

Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

Корабль "Дефендер" покинул территориальное море РФ после этого.

Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ.

"На предупреждение не отреагировал", - уточнили в Минобороны РФ.

Отметим, мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

В Минобороны РФ заявили, что бомбардировщики использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы для пресечения действий британского корабля.

Военный атташе Великобритании срочно вызван в Минобороны РФ в связи с инцидентом с эсминцем в Черном море.