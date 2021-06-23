Американец ошибочно стал "первым в мире триллионером"

Американец Крис Уильямсона из Джорджии на несколько дней стал "первым в мире триллионером". Это произошло из-за сбоя в аккаунте криптовалют Coinbase, сообщает Обозреватель.

"Проснувшись однажды утром, чтобы проверить свои вложения, Крис обнаружил, что его счет внезапно имеет более 1 триллиона долларов. Ошеломленный Крис не поверил своим глазам, когда просмотрел 13-значную сумму на своем счете – после того, как несколькими днями ранее он внес всего 20 долларов в валюту Rocket Bunny" , – пишет The Mirror.

Однако после того, как мужчина попытался перевести деньги из Coinbase на другую платформу, он понял, что его статус триллионера был вызван сбоем в работе программы.

Пока Coinbase исследовала эту проблему, Уильямсон ожидал, что сумма на его счете уменьшится. Вместо этого она выросла за последние несколько дней.

Американец даже написал в Twitter миллиардеру и владельцу Tesla Илону Маску, чтобы тот посоветовал ему как действовать в таком затруднительном положении.

На данный момент счет Уильямсона заморожен, и он уверен, что цифра в его аккаунте – просто сбой.