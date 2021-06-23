На Львовщине участились случаи нападения змей на людей

Во Львовской области за минувшие сутки, 22 июня, зафиксировали несколько укусов змей, сообщает Слово и дело.

“Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу”, – написали в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Известно, что в больницу в состоянии средней степени тяжести поступила женщина с диагнозом “укус змеи”.

Позже с таким же диагнозом поступил парень 2007 года рождения.

Как известно, летом змей можно встретить на лесных полянах, окраинах верховых болот, вырубках, просеках, на лугах и опушках леса, по берегам каналов, рек и прудов. Змеи выбирают хорошо освещенные и прогреваемые места.