Нардеп Шевченко заявил, что его поддерживают "беркутовцы" и военные

Народный депутат Евгений Шевченко, который находится в процессе создания собственной политической силы, заявил, что не боится угроз со стороны националистов, потому что его поддерживают сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" и украинские военные, сообщает Вести.

"По поводу угроз мне: я никого не боюсь, потому что ко мне подтягивается много ребят из "Беркута". Помимо этого, из армии и действующих Вооруженных сил Украины. За нами сила. Мы с "Беркутом" снесем весь этот мусор, который себе приписал слово "патриотизм", а по сути является криминалитетом", – объяснил депутат.

Он уточнил, что практически все из этих людей были судимы или привлекались.