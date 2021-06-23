В ВОЗ напомнили о необходимости ношения масок, несмотря на вакцинацию

Специальный посланник по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что в ВОЗ хотят, чтобы люди продолжали носить маски и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на вакцинацию от коронавируса, сообщает Деловая столица.

"Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей" , — сказал Набарро.

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми в будущем, поскольку вирус мутирует, подчеркнул он.