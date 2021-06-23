Тренер Динамо возглавил Черноморец

Новым тренером одесского Черноморца, вернувшегося в Премьер-лигу, стал экс-коуч молодежной команды киевского Динамо U-21 Юрий Мороз.Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба, сообщает Сегодня.

В тренерский штаб Черноморца также вошли Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые, как и Мороз, ранее работали в командах Динамо (U-21 и U-19).

При этом, что интересно, продолжат работу в одесской команды и тренеры Алексей Антонов, Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик и Виктория Самар, с которыми "моряки" поднялись в УПЛ из Первой лиги.

"Считаем, что Черноморцу вполне по силам не только закрепиться в Премьер-лиге, но и побороться за место в зоне еврокубков" , – заявил, представляя нового тренера команды, генеральный директор одесского клуба Анатолий Мисюра

Назначение Юрия Мороза коучем Черноморца выглядит логично, если учесть, что ранее Динамо предложило Черноморцу еще и 12 своих молодых футболистов. Киевский клуб договорился о таком сотрудничестве с одесситами в связи с ликвидацией турнира дублеров.

Добавим, что в прошлом году на 50-летие Юрию Морозу необычный подарок преподнесли его воспитанники, которых он ранее тренировал в дубле Динамо – Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Назарий Русин, Александр Сирота, Сергей Булеца, Богдан Леднев и Роман Вантух. Они сделали большое фото с завоеванным Кубком Украины, оставив свои автографы и подписав: "Уважаемому тренеру от благодарных воспитанников".