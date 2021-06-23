Как будут работать "инвестняни": требования к претендентам-инвесторам

Кабинет министров утвердил требования к заявителям, которые намерены реализовать инвестиционный проект со значительными инвестициями и получить государственную поддержку. Такие требования касаются финансовой состоятельности потенциальных инвесторов, сообщает Деловая столица.

Соответствующий проект постановления принят в среду, 23 июня, во время заседания Кабмина.

В частности, заявитель должен соответствовать одновременно всем обязательным критериям касательно финансовой состоятельности, а именно:

критерию достаточности собственного капитала;

критерию достаточности чистого операционного денежного потока;

критерию наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций.

Соответствие таким критериям подтверждается путем представления в Минэкономики в составе заявки соответствующих документов. Документы или их копии, которые оформлены на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными договорами.

Для каждого критерия устанавливаются минимальные значения показателей с учетом размера значительных инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации инвестиционного проекта.

1) Критерий достаточности собственного капитала

Собственный капитал означает разницу между стоимостью всех активов и стоимостью всех обязательств, выраженную в размере уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервных фондах и других формах собственного капитала заявителя.

По данному критерию заявитель должен иметь собственный капитал в размере не менее 20% от запланированного размера значительных инвестиций в объекты инвестирования по состоянию на конец последнего финансового года, что подтверждается аудиторским отчетом.

2) Критерий достаточности чистого операционного денежного потока

Чистый операционный денежный поток означает доступные денежные средства, полученные от операционной деятельности за вычетом расходов в процессе ведения операционной деятельности.

По этому критерию заявитель должен иметь чистый операционный денежный поток в размере не менее 20% от запланированного размера значительных инвестиций в объекты инвестирования на конец последнего финансового года, что подтверждается аудиторским отчетом.

3) Критерий наличия источников финансирования для покрытия значительных инвестиций

Наличие источников финансирования для покрытия значительных инвестиций означает возможность заявителя обеспечить собственными и/или привлеченными средствами осуществление значительных инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

По данному критерию заявитель должен подтвердить наличие источников финансирования для осуществления значительных инвестиций в объекты инвестирования в полном объеме за счет собственных и/или привлеченных средств.