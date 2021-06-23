Визит Зеленского в Берлин: о чем президент будет говорить с Меркель

Срочный визит Зеленского в столицу Германии обусловлен желанием Меркель встретиться с украинским президентом до его визита в Вашингтон, и сформировать вариант компромисса относительно компенсации за "Северный поток-2, сообщает Depo.ua.

Несмотря на то, что проникновенная статья Владимира Путина на тему исторической вины немцев, похоже, на этот раз совсем не сработала, фрау канцлер Ангела Мерель таки сделала несколько телефонных звонков в день 80-й годовщины начала войны между СССР и Германией.

Только разговором с Владимиром Путиным она на этот раз не ограничилась, пообщалась еще и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

И не просто пообщалась, но и пригласила украинского президента 12 июля приехать в Берлин для обсуждения "ряда вопросов двусторонних отношений" , а также процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Пригласил Меркель и Зеленский, предложив посетить Украину в День независимости. И праздник отметить, и в инаугурационном саммите Крымской платформы поучаствовать. Правда, четкого ответа на это приглашение фрау канцлер не дала.

Зато с визитом украинского президента в Берлин дело, кажется, решено. Поскольку между странами действительно накопилось немало проблемных вопросов, а во второй половине июля президент Украины собирается в Вашингтон.

И уже там поинтересуются, как продвигаются переговоры Украины с Германией по урегулированию вопроса строительства газопровода "Северный поток — 2". А также, если Киеву повезет, могут предложить какие-то компромиссные решения относительно энергетической безопасности Украины в случае прекращения Москвой транзита газа через нашу страну.

Компромисс в этой сфере, который могут достичь Байден с Зеленским, так же гипотетически может затронуть интересы Германии — и при этом не слишком понравиться Меркель. Поэтому встреча, на которой Берлин должен озвучить Киеву свои предложения по сосуществованию с "Северным потоком — 2" казалась неизбежной в течение последних нескольких месяцев. И круг тем, которые на ней будут обсуждаться не будет отличаться оригинальностью.

Первым и при этом чисто ритуальным пунктом будет разговор о неизбежности выполнения Минских договоренностей в контексте урегулирования конфликта на Донбассе. Во время которого стороны признают "безальтернативность" этих договоренностей — и полную невозможность их выполнения в контексте действующей геополитической позиции России.

После чего перейдут к более практическим вопросам — собственно, к механизмам уменьшения геополитического и энергетического вреда от "Северного потока-2". Ключевым вопросом, вероятно, станет энергетическая безопасность Украины.

Ведь без транзита российского газа "виртуальный реверс", который сейчас широко практикует "Нафтогаз", станет невозможным. И хотя Ангела Меркель неоднократно заявляла, что сохранение определенного транзита через Украину является "жизненно важным" , вопрос о том, разделяют ли ее мнение на России, остается открытым. Несмотря даже на заявления российской стороны о том, что "какой-то" транзит газа будет все же сохранен.

При этом стороны, на самом деле, имеют немалый простор для маневра. Начиная от возможного содействия Германии в достройке Baltic Pipeline и инфраструктуры для поставок норвежского газа из Польши в Украину.

И завершая, например, радикальным увеличением украинской газовой добычи — если бы, например, разведкой и разработкой черноморского шельфа занялся не "Нафтогаз" с каким-то сомнительным зарубежными партнерами, а немецкая Wintershall Dea, с ее колоссальным опытом добычи шельфовых углеводородов.

И, кстати, участие этой компании, которая является участником консорциума "Северного потока-2" и нескольких других совместных проектов с российским "Газпромом", в украинской добыче, гарантировала бы, что с вышками и платформами, расположенными неподалеку от российского Крыма, не случится никакой неожиданной неприятности.

Другой темой разговора между Меркель и Зеленским, вероятно, станет вопрос вероятной продажи немецкого оружия Украине. И в этом вопросе Киев получит ожидаемый отказ. Возможно, несколько смягченный с помощью средств для закупки нужного оружия в какой-то стране, правительство которой не успело так громко и многократно задекларировать нежелание "поставлять оружие в регион, где идет война".

Также, скорее всего, будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО. В ответ на который будет услышана традиционная, надоевшая и вполне правдивая при том тирада о необходимости реформ, перестройки армии и противодействия коррупции.

Которая, вероятно, прозвучит еще раз в той части разговора, где речь пойдет об экономической помощи Украине. Хотя и будет сопровождаться немалым списком решений о предоставлении подобной помощи.

В любом случае, зная действующего руководителя Германии, можно не сомневаться, что на вопрос Байдена Зеленскому о том, что ему предложили в Берлине в обмен на начало функционирования российского газопровода, украинскому президенту будет что ответить.

Тарас Паньо