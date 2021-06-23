В Италии после прививки препаратом AstraZeneca умер подросток

В Италии 18-летняя девушка умерла после вакцинации от коронавируса. Ей сделали прививку препаратом AstraZeneca, сообщает РБК-Украина.

Региональные органы здравоохранения Италии проводят "дни открытых дверей" для вакцинации от COVID, чтобы избавиться от неиспользованных доз вакцины AstraZeneca.

Некоторые регионы пошли по этому пути, несмотря на рекомендацию правительства Италии о том, что вакцинация должна проводиться только для людей старше 60 лет, для которых риск ниже.

18-летняя Камилла Канепа сделала прививку в один из таких "дней открытых дверей", организованных в Лигурии, и быстро заболела. Несмотря на дважды проведенную операцию, она умерла 9 июня.

Вскрытие показало, что девушка умерла от кровоизлияния в мозг через 16 дней после прививки. Также позже выяснилось, что она страдала аутоиммунным заболеванием, что не позволило бы ей получить вакцину.

Однако медицинские работники, проводившие прививку, по-видимому, не знали о ее предварительном состоянии.