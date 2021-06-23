Кабмин может усилить контроль за приезжающими для предотвращения индийского штамма

Кабмин может усилить контроль за приезжающими для предотвращения индийского штамма

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство изучает возможность усилить контроль за приезжающими из Великобритании, Индии, РФ и Португалии для предотвращения циркуляции с "дельта" (индийским) штамма коронавируса.

"Мы на Кабмине рассматривали возможность усилить контроль за людьми, которые приезжают из четырех стран - Великобритании, Индии, РФ и Португалии, где самая большая циркуляция так называемого вируса "Дельта", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Как отметил Ляшко, особенность штамма "Дельта" в том, что он быстрее передается и быстрее приводит к госпитализации.

"Это приводит к тому, что достаточно быстро заполняются больницы, в частности, мы видим это в России", - сказал он.

При этом Ляшко сообщил, что в настоящее время нет данных, подтверждающих присутствие штамма "Дельта" в Украине.

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