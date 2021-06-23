На встрече президентов Грузии и Украины военный уронил ножны

В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в Киеве с официальным визитом, сообщает УНИАН.

Во время осмотра строя воинов почетного караула возле Мариинского дворца произошел курьез – солдат, приветствуя стороны, случайно выпустил из рук праздничную амуницию.

Досадный случай попал на камеры, транслировавшие событие. Однако военный не растерялся: он поднял оружие и предстал перед президентами. Зеленский в ответ улыбнулся.

По результатам переговоров запланирована пресс-конференция Зеленского и Зурабишвили.