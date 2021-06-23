В Беларуси завили о начале мировой прокси-войны

На планете началась глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства. Об этом сказал глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин на IX Московской конференции по международной безопасности, сообщает Корреспондент.

"Два года назад с этой трибуны мы констатировали, что в мире и Европе запахло войной. Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армии. Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны", – сказал Хренин.

По его словам, "сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях" . Они якобы хотят сместить независимые государства, стереть государственные границы между странами с помощью стратегии управляемого хаоса.

Хренин также полагает, что на создание управляемого хаоса работает и пандемия коронавируса. При этом Беларусь является плацдармом для сражения западной цивилизации за богатства России.