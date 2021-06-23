В Киеве из-за высокой температуры устроили холодный "душ" для дорог

В Киеве устроили холодный душ для дорожных магистралей. Машины с водой поливали улицы с 23:00 до 6:00 утра.﻿ Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев, сообщает Сегодня.

"Интенсивный полив и мойка не только смывают пыль и грязь с дорог и предотвращают преждевременную деформацию дорожного покрытия, но и уменьшают количество испарений от горячего асфальта и концентрацию вредных веществ в воздухе" , – написал он.

Так, каждый день около 70 единиц специализированной техники Коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят мытье магистральных улиц, когда трафик наименьший.

Фото: Александр Густелев/Facebook