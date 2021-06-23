В Киеве из-за высокой температуры устроили холодный "душ" для дорог
В Киеве устроили холодный душ для дорожных магистралей. Машины с водой поливали улицы с 23:00 до 6:00 утра. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Александр Густелев, сообщает Сегодня.
"Интенсивный полив и мойка не только смывают пыль и грязь с дорог и предотвращают преждевременную деформацию дорожного покрытия, но и уменьшают количество испарений от горячего асфальта и концентрацию вредных веществ в воздухе", – написал он.
Так, каждый день около 70 единиц специализированной техники Коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводят мытье магистральных улиц, когда трафик наименьший.
"Ведь когда на дворе 30 градусов, температура асфальта достигает 50 градусов и выше", – добавляет Густелев.