4 эффективных средства после укуса комара: быстро устранят зуд

Летом укусы комаров - обычное явление. Чаще всего у людей место укуса начинает чесаться и становится красным. Как в домашних условиях остановить зуд, и когда следует обращаться к врачу, сообщает Ukr.media.

4 эффективные средства, которые помогут при укусе.

Медицинский спирт

Если вы сразу заметили, что вас укусил комар, то необходимо протереть это место медицинским спиртом. Он продезинфицирует пораженный участок, а также предоставит охлаждающее действие на кожу по мере испарения. Но чрезмерное количество спирта может привести к раздражению и сухости кожи.

Чайный пакетик

Чаще всего все мы слышим о применении использованного чайного пакетика для снятия отечности глаз. Но это средство является хорошим средством от укусов. Эффективным будет как черный, так и зеленый чай. Возьмите чайный пакетик, поместите его в чашку, залейте кипятком и дайте воде остыть, после чего приложите к пораженному участку кожи.

Алоэ вера

Можно взять кусочек как живого растения, так и применять гель алоэ вера. Средство незаменимо при солнечных ожогах, прыщах, укусах комаров и других проблемах, поскольку обладает противовоспалительными свойствами. Как только алоэ вера попадает на кожу, сразу появляется ощущение прохлады.

Мед

Мед обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые уменьшают воспаление и предотвращают попадание инфекции в кровь. Но мед можно использовать только, если вы находитесь дома. На улице он может привлечь не только комаров, но и пчел.

Когда стоит обратиться за медицинской помощью: