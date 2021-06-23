Абсолютное лето: практически во всех областях будет жарче 30°C

В Украине окончательно воцарится летняя погода: практически по всей стране будет солнечно, сухо, а термометры будут показывать более чем 30 градусов тепла. В то же время заметно увеличится опасность возникновения пожаров.

В четверг, 24 июня, в западных, центральных, северных и восточных регионах ожидаются стабильные +32...+34°C в течение дня, а ночью воздух охладится до 17-22 выше нуля. В Закарпатской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях может быть и 35-36 с отметкой “плюс”. Немного прохладнее будет на юге Украины: в Крыму в связи с непогодой 26-28 градусов в светлое время и 18-20 в темное, а на материковой части – от 28 до 31 днем и также 18-20 после захода солнца.

Сильнее всего от осадков будет страдать Крым – там продолжатся сильные ливни, особенно в районе Ялты. Ближе к вечеру густые тучи могут сместиться к Херсонской, Одесской и Николаевской областям. Незначительные дожди возможны в Донецкой, Запорожской и некоторых западных областях. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Предупреждений об опасности в каком-либо регионе не поступало – “зеленый” уровень по всей стране.

В западных, северных, восточных регионах, на Виннитчине и Полтавщине чрезвычайные риски возникновения пожаров.

В Киеве﻿ сухо, ясно либо легкая облачность. В светлое время температура поднимется до 32...34 по Цельсию, а в темное – опустится до 19...21. Скорость ветра – 1-3 м/с.