Большой тест-драйв Nissan Leaf нового поколения

В Украине стартовали продажи электрического хэтчбека Nissan Leaf нового поколения. Наша команда в числе первых приняла участие в презентации и украинском тест-драйве новинки, сообщает Обозреватель.

И прежде чем поговорить о втором поколении Leaf, обратимся к истории этой, без сомнения, знаковой модели не только для компании Nissan, но и для всей автомобильной отрасли в мире. Ровно 10 лет назад в декабре 2010 году компания Nissan начала продажи в своих дилерских центрах электромобиля под названием Leaf. Это был необычного вида хэтчбек С-класса с причудливыми стреловидными фарами и без привычной решетки радиатора. Но, самое главное, это был первый массовый серийный электромобиль, ставший фактически предтечей мирового бума электрификации.

Nissan Leaf первого поколения дебютировал в конце 2010 года. Источник: Nissan

В прошлом году компания отпраздновала выпуск полумиллионного экземпляра. Его владельцы накатали примерно 16 млрд км, предотвратив выбросы в атмосферу 2,5 млрд кг СО2. Интересно, что в соответствии с проведенными исследованиями, 94% владельцев Leaf подтвердили полную удовлетворенность автомобилем.

Второе поколение

В 2017 году компания представила второе поколение модели, продажи которой в Японии стартовали в октябре того же года. За несколько лет география новинки расширилась и благодаря титаническим усилиям команды "Ниссан Мотор Украина" в июне нынешнего года модель появилась на украинском рынке.

Благодаря титаническим усилиям команды "Ниссан Мотор Украина" в июне нынешнего года модель появилась на украинском рынке. Источник: Nissan

Чем же отличается новый Leaf от своего титулованного предшественника? Первое, что позволяет без труда отличить модель – более интересная внешность, выполненная в фирменном стиле компании. Если прежнее поколение имело несколько "игрушечный" облик, то новая модель вполне адекватно вписывается в современный модельный ряд.

Предвестник новой эры: тестируем новый Nissan Leaf. Источник: Nissan

Благодаря активной работе инженеров и дизайнеров коэффициент аэродинамического сопротивления удалось снизить до 0.28. Новая конструкция днища машины повышает прижимную силу, а особая форма заднего спойлера помогает увеличить реальный запас хода.

Салон и опции

В Украине новый Nissan Leaf предлагается в богатой комплектации N-Connecta. Комфорт в салоне нового дизайна создают климат-контроль, а зимой будут не лишними подогрев передних и задних сидений, а также многофункциональной "баранки". Руль обильно снабдили массой кнопок для управления вспомогательными функциями и системами

Приборная панель нового Nissan Leaf. Источник: Nissan

Руль обильно снабдили массой кнопок для управления вспомогательными функциями и системами. Источник: Nissan

Блок управления климат-контролем имеет оригинальный дизайн, напоминающий галстук-бабочку. Источник: Nissan

Мультимедийная система NissanConnect имеет 8-дюймовый сенсорный экран, поддерживает Apple Car Play и Android Auto, а также обеспечивает полную синхронизацию со смартфоном.

Мультимедийная система NissanConnect имеет 8-дюймовый сенсорный экран. Источник: Nissan

Как спереди, так и сзади в салоне вполне достаточно места. Руль имеет регулировку в двух плоскостях. Сиденья как водителя, так и переднего пассажира регулируются механически.

Как спереди, так и сзади в салоне Leaf вполне достаточно места. Источник: Nissan

А в дорогу с собой можно прихватить от 435 до 1176 л поклажи в зависимости от положения второго ряда сидений. Кроме того, в машине достаточно различных отделений для мелочей, включая вместительный перчаточный ящик и отделение в переднем подлокотнике.

В машине достаточно различных отделений для мелочей, включая вместительный перчаточный ящик и отделение в переднем подлокотнике. Источник: Nissan

B дорогу с собой можно прихватить от 435 до 1176 л поклажи в зависимости от положения второго ряда сидений. Источник: Nissan

Особенности управления

Запуск двигателя осуществляется с помощью кнопки. За переключение режимов движения отвечает оригинальный джойстик на трансмиссионном тоннеле. Помимо стандартных режимов P-R-N-D есть еще режим В, позволяющий увеличить рекуперацию батареи, например, на затяжном спуске.

Запуск двигателя осуществляется с помощью кнопки. Источник: Nissan

Характер движения можно менять с помощью кнопки Eco, которая сделает езду плавной и размеренной, а отключив ее можно в полной мере насладиться взрывной динамикой, которую обеспечивает 150-сильный электромотор с крутящим моментом в 320 Нм. Но и это еще не все. С помощью так называемой "электронной педали" e-Pedal управлять автомобилем можно просто одной ногой. Принцип прост, как все гениальное: нажимаете педаль – автомобиль ускоряется, отпускаете – он замедляется, вплоть до полной остановки. Причем, активировать e-Pedal можно с помощью кнопки как перед началом движения, так и в процессе.

За переключение режимов движения отвечает оригинальный джойстик на трансмиссионном тоннеле, а активировать e-Pedal можно с помощью кнопки. Источник: Nissan

Приборная панель – комбинированная с привычным стрелочным спидометром и большим цветным экраном бортового компьютера, показания которого можно настроить индивидуально в зависимости от текущих потребностей.

Приборная панель – комбинированная с привычным стрелочным спидометром и большим цветным экраном бортового компьютера. Источник: Nissan

Несмотря на то, что спидометр размечен до 180 км, максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 144 км/ч. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунд. Мы проверили, – и скорость, и динамика соответствует заявленным производителем.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунд, а максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 144 км/ч. Источник: Nissan

Что касается ездового комфорта, то по этому показателю Nissan Leaf ничем не уступит своим одноклассникам с традиционным ДВС. Среди многих достоинств новинки можно выделить низкий уровень шума в городе и на трассе за счет хорошей звуко- и шумоизоляции, а также благодаря отсутствию вибраций.

Среди многих достоинств новинки можно выделить низкий уровень шума в городе и на трассе. Источник: Nissan

Автомобиль рассчитан на хорошие европейские дороги, поэтому на наших ухабах полузависимая задняя подвеска энергично вздрагивает. Но, в целом, особого дискомфорта это не вызывает.

Батарея и запас хода

Теперь о самом главном, – о батарее. В новой модели установлена АКБ на 40 кВт. Зарядить ее можно тремя способами: от обычной домашней розетки на 220В/10А, от базовой зарядной станции WallBox (32 A) или скоростной зарядки CHAdeMO на 50 кВт. На этой уйдет соответственно 21 час (100%), 7,5 часов (100%) или 40-60 минут (до 80%).

Зарядить батарею Nissan Leaf можно тремя способами. Источник: Nissan

Полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть 270 км по циклу WLTP. Но, все зависит, конечно же, от стиля вождения. Если беспощадно жать на педаль акселератора, то батарея разрядится быстро, но если воспользоваться режимом Есо и е-Pedal, то автомобиль позволит преодолеть гораздо большее расстояние. Также свои коррективы внесут рельеф местности, загрузка авто и температура воздуха. Кстати, если вдруг вам не удалось дотянуть до ближайшей зарядной станции, придется вызывать эвакуатор, так как буксировать электромобиль категорически запрещено. И тут на помощь придет служба технической помощи на дорогах Nissan Assistance.

Полностью заряженной батареи хватит, чтобы преодолеть 270 км по циклу WLTP. Источник: Nissan

Гарантия и цена

Что же касается гарантии, то и здесь у Nissan Leaf все хорошо. Компания предоставляет на батарею гарантию 8 лет или 160 тысяч км. Ну и наконец, цена. С учетом того, что автомобиль в Украине предлагается в очень хорошо укомплектованном исполнении, он обойдется в 962 340 грн, но можно воспользоваться разнообразными финансовыми предложениями. Например, приобрести автомобиль в кредит или взять в лизинг.

Компания предоставляет на батарею гарантию 8 лет или 160 тысяч км. Источник: Nissan

На сегодняшний день в "Ниссан Мотор Украина" уже получено 35 заказов на новый Nissan Leaf, а всего до конца года в компании планируют реализовать порядка 120 экземпляров новинки.