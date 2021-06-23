СБУ разоблачила многомиллионные коррупционные схемы в Госрыбагентстве

Служба безопасности Украины выявила масштабную коррупцию в подразделениях государственного агентства рыбного хозяйства. По предварительным оценкам, преступные действия чиновников нанесли государству ущерб более чем на 20 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

Сотрудники СБУ обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они построены на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Госрыбагентству предприятия, говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, а к их воплощению в жизнь никто не переходил. Среди прочего, СБУ установила такие факты с признаками фиктивности:

использование водоемов и их зарыбление;

строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;

убыточная передача во фрахт судна "Таманский".

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности. Во время них изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.