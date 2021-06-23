В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов

Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-службу Укрзализныци, сообщает РБК-Украина.

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.

Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.