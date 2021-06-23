В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов
Неизвестный сообщил о заминировании Центрального и Южного вокзалов в Киеве. Работа вокзалов ограничена. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Укрзализныци, сообщает РБК-Украина.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Сейчас правоохранители проверяют информацию о заминировании.
Отметим, на прошлой неделе также сообщали о "минировании" Центрального вокзала. Информация тогда не подтвердилась.