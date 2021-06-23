Эпидемиолог рекомендует сохранить масочный режим

В Украине наблюдается некоторое снижение новых случаев COVID-19. Однако в случае отказа от масочного режима и социального дистанцирования заболеваемость может резко вырасти, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказала доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой эпидемиологии Харьковского медицинского университета Татьяна Чумаченко.

"Вирус никуда не делся. Когда у нас каждый день заболевают люди и когда они умирают, это совершенно не низкая заболеваемость. Она ниже, чем в марте. Скажем, у нас темпы немного снизились, но у нас каждый день новые случаи регистрируются.

Вирус продолжает распространяться. До популяционного иммунитета, который бы позволил вирусу не циркулировать, еще очень далеко. У нас охват прививками очень небольшой. И естественным образом люди приобрели иммунитет тоже недостаточно. Я не говорю, что люди должны переболеть, нет, надо популяционный иммунитет приобретать искусственным путем, т.е. путем вакцинации.

Вирус продолжает циркулировать. Поэтому соблюдение дистанции и масок в условиях, когда нет иммунитета у всей популяции - это очень важно. Мы видим на примере Индии, где после того, как резко снизилась заболеваемость, перестали соблюдать дистанцию, перестали носить маски, у них резко поднялся уровень заболеваемости.

А когда у нас идет интенсивное общение, у нас происходит формирование новых, более вирулентных, более заразных штаммов. И сейчас в результате мы видим новый штамм, который более агрессивен, чем предыдущие.

Поэтому, если мы перестанем выполнять правила, то у нас заболеваемость может резко увеличиться. И те мутации, которые более вирулентны, которые более агрессивны, которые быстрее распространяются, они начинают доминировать. Именно тогда, когда скученность людей без ношения масок.

Поэтому это очень важно продолжать носить маски, соблюдать дистанцию. Если работают рестораны, то желательно, чтобы это были летние площадки на открытом воздухе. Я не говорю, что если ты идешь по улице один, то надо маску одевать. Это если в помещении, если собираются люди, компании, если это какие-то зрелищные мероприятия. Сейчас показывают футбол, когда собираются люди всем без масок, у меня прямо сердце обливается кровью, потому что люди слишком близко друг к другу находятся.

Это все очень просто, ничего не поменялось: аэрозольный механизм передачи, выделяется возбудитель при разговоре, кашле чихании. Чихнуть можно так, что и на 10 метров улетит возбудитель, если не прикрыть рот и нос маской. Поэтому мы ставим барьер: мы на расстоянии друг от друга, чтобы вирус не нашел нового хозяина и не смог дальше распространяться.

Поэтому я бы не говорила, что 300 случаев в день это мало. Вы помните, с чего начиналось, когда один-два случая было, а потом десять, а потом пошло-пошло. Не надо легко относиться к этой ситуации, все продолжать соблюдать. И прививки, конечно, делать. Никуда опасность не ушла. Она снизилась, но никуда не делась. И как только мы расслабимся, сразу вирус начнет интенсивно циркулировать."