В Раде хотят запретить "дипломы на заказ"

В Украине хотят бороться с дипломами и диссертациями на заказ. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал Верховной раде поддержать в первом чтении соответствующий законопроект №5461, сообщает РБК-Украина.

Закон признает передачу академических произведений (диссертации, научной статьи, учебника, пособия) для использования другими лицами нарушением академической добродетели.

Комитет решил включить документ в повестку дня 5 сессии Рады.

Проект дает законодательное определение академического произведения. Нарушением академической добродетели признается передача академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования им как авторского.

"Проблема написания на заказ таких академических текстов как диссертации, научные статьи, дипломные работы характерна не только для Украины, но и в целом для мира. И многие государства движутся в этом направлении, меняя законодательство. Запрет на такие действия в законах в почти 20 штатах США" , - рассказала член образовательного комитета Юлия Гришина.

Глава комитета Сергей Бабак рассказал, что в парламенте идет работа над законом о нормировании всех проявлений академической недоброчесности. Его парламент может рассмотреть уже осенью.