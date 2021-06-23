Гончаренко пришел в Совет Европы с надписью "Путин убийца"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пришел в зал заседаний Комитета министров Совета Европы в футболке с надписью "Путин убийца". Также политик принес с собой антисептик "от кремлевской заразы, сообщает Обозреватель.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Нардеп также опубликовал соответствующие фото.

Гончаренко в футболке "Путин убийца". Источник: фото с его Telegram-канала

Гончаренко также посетил место, которое занимает представитель России и отметил, что "обработал его".

"Посетил зал заседаний Комитета министров Совета Европы в правильной футболке. На этом месте обычно сидит представитель России. Но, как мы видим, сейчас его нет. Все потому что я привез с собой антисептики от кремлевской заразы. Место обработано – заразы нет" , – подчеркнул нардеп.

Гончаренко принес антисептик к месту представителя России. Источник: фото с его Telegram-канала

Пост Алексея Гончаренко.



