Гончаренко пришел в Совет Европы с надписью "Путин убийца"
Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко пришел в зал заседаний Комитета министров Совета Европы в футболке с надписью "Путин убийца". Также политик принес с собой антисептик "от кремлевской заразы, сообщает Обозреватель.
Об этом он написал в своем Telegram-канале. Нардеп также опубликовал соответствующие фото.
Гончаренко также посетил место, которое занимает представитель России и отметил, что "обработал его".
"Посетил зал заседаний Комитета министров Совета Европы в правильной футболке. На этом месте обычно сидит представитель России. Но, как мы видим, сейчас его нет. Все потому что я привез с собой антисептики от кремлевской заразы. Место обработано – заразы нет", – подчеркнул нардеп.