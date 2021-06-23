КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом снова закрыли

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе между Херсонской областью и временно оккупированной Россией Автономной Республикой Крым снова закрывают до 15 июля, сообщает Украинская правда.

"Рабо﻿та КПВВ "Чаплинка" приостановлена до 15 июля", - заявила пресс-служба ГНСУ представительства президента в АР Крым.

Отмечается, что пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак" будут работать в штатном режиме.

Пограничники сообщают, что КПВВ закрыли по решению председателя Херсонской ОГА.

Ранее КПВВ "Чаплинку" закрывали на ремонт с 7 по 21 июня.