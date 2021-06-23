Выявлен новый «суперраспространитель» коронавируса

Пыльца деревьев оказалась способна переносить частицы коронавируса. К такому выводу пришли ученые из кипрскогого Университета Никосии, сообщает Лента.Ру.

Версия о «суперраспространителе» COVID-19 подтвердилась в ходе эксперимента, который решили провести для понимания того, как различные частицы влияют на распространение вируса. Оказалось, что между вспышками COVID-19 и концентрацией пыльцы в воздухе есть связь.

Проанализировав специально созданную компьютерную модель, специалисты выявили, что пыльца помогает частицам вируса преодолеть большее расстояние. Сверившись с национальной картой аллергенов, они обнаружили, что больше случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где концентрация пыльцы в воздухе была выше.

По словам ученых, в условиях распространения вируса пыльцой принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.