Адская жара: как помочь собакам ее пережить

Чтобы проще переживать жаркие дни, люди едят мороженое, пьют холодные напитки и сидят под кондиционером. Домашним животным тоже непросто в жару. Рассказываем, как сделать их жизнь более комфортной летом, сообщает 24 Канал.

Существует немало мифов о том, как нужно помогать собакам в жару. Помните, что короткая стрижка и открытые окна в машине не пойдут на пользу вашему любимцу.

Прогулки

Лучше всего – гулять до и после жары: рано утром и поздно вечером. Старайтесь не выходить на улицу в самые жаркие часы. Избегайте прогулок по асфальтовым дорожкам и тротуарам – они нагреваются очень сильно и могут привести к ожогам подушечек лап.

Обливание

Ни в коем случае не обливайте собаке спину и голову во время прогулки. На солнце шерсть очень быстро нагревается и это дает обратный эффект. Особенно опасна такая процедура для собак с длинной шерстью.

Можно намочить собаке живот, грудь и подмышки. Старайтесь мочить именно кожу, а не шерсть. Используйте прохладную, но не слишком холодную воду. Резкое изменение температуры точно не пойдет на пользу собакам.

Вода для питья

Летом собаки пьют гораздо больше, поэтому всегда следите за тем, чтобы у любимца была чистая прохладная вода. Берите с собой на прогулку бутылку воды и мисочку, или специальные поилки. А еще – позаботьтесь о бездомных животных и также наливайте им воду.

Стрижка

Немало хозяев думают, что в жару нужно стричь своих любимцев как можно короче. Однако это не так. Пушистых собак нельзя коротко стричь ни летом, ни зимой. Шерсть выполняет функции своеобразного кондиционера и защищает животное от жары.

Стрижка для животного летом – все равно что снять с человека панаму или кепку на солнце, потому что "в них жарко". Поэтому не злоупотребляйте стрижкой. Максимум, что вы можете сделать – немного укоротить шерсть любимца и регулярно вычесывать подшерсток.

Морда

Помните, что единственный способ охладиться для собаки – открыть рот и высунуть язык. Позаботьтесь, чтобы в наморднике животное могло сделать это свободно. На лето лучше выбирать металлический вариант.

Поездки в машине

Для собаки действуют те же правила, что и для людей. Заботьтесь о температуре в салоне, время от времени делайте остановки для того, чтобы животное могло попить.

И ни в коем случае не оставляйте собаку одну в салоне, даже с открытыми окнами. В закрытом автомобиле в жару температура может подняться на 10 градусов за 10 минут, что является смертельно опасным для животного.