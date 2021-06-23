Набсовет Нафтогаза может отстранить Витренко уже завтра

В четверг, 24 июня, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" на внеочередном заседании может отстранить председателя правления компании Юрия Витренко. Инициатором этого вопроса стала глава набсовета госкомпании Клэр Споттисвуд, сообщает UBR.

При этом точная повестка дня заседания пока неизвестна.

На прошлой неделе стало известно, что Споттисвуд выступила за отстранение Витренко.

"Сейчас я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение председателя правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины" , – говорилось в ее заявлении.

Напомним, что назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза" было признано незаконным по результатам проверки Нацагентства по предотвращению коррупции, которое внесло предписание главе Кабмина Денису Шмыгалю. Требование уволить Витренко правительство оспорило в суде.