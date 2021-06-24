Электрика против бензина и дизеля: зрелищное видео гонок

Audi E-Tron, Honda Civic Type R и BMW X4 посоревновались в драг-рейсе. Эти три автомобиля вывели на гонку, чтобы сравнить, что лучше: электричество, бензин или дизель, сообщает Обозреватель.

Споры о преимуществах электромобилей над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания бесконечны. Так же и наоборот, многие доказывают, что авто с ДВС намного лучше. Чтобы немного помочь решить эти споры, авторы YouTube-канала CarWow﻿ сравнили в гонке машины с разными силовыми установками.

Audi e-tron оснащен двумя электродвигателями, которые производят 408 л.с. и 664 Нм крутящего момента. Мощность передается на все четыре колеса посредством одноступенчатой трансмиссии. Он хоть и мощный, но весит 2490 кг из-за своих батарей.

Рядом с ним расположен Honda Civic Type R. Это один из лучших горячих хэтчбеков, который использует 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Он производит 320 л.с. и 400 Нм, которые поступают на переднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач. Это самый легкий участник гонки с 1380 кг.

Представителем дизеля является BMW X4 M40d, который работает на 3,0-литровом агрегате на 330 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Они передаются на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Весит автомобиль 1900 кг.

Итак, в классическом драг-рейсе победил дизель, а именно BMW X4 M40d. Однако блогеры провели еще несколько тестов, и во всех них лучшим оказался Civic.