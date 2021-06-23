Польша ввела обязательную самоизоляцию для непривитых украинцев

Правительство Польши вернуло обязательную изоляцию для людей, прибывающих из стран, расположенных за пределами Шенгенской зоны, в то числе и Украины, сообщает Страна.ua.

Срок изоляции составит 10 дней. Решение связано с быстрым распространением "индийского" штамма коронавируса "Дельта".

"Мы решили превентивно вернуть карантин для тех, кто приезжает из-за границы, из стран, не находящихся в зоне Шенген. Карантин начинает действовать сегодня в полночь" , - заявил заместитель министра иностранных дел Польши Вальдемар Краска.

По его словам, срок изоляции составит 10 дней, однако карантин может быть полностью отменен спустя семь дней в случае получения негативного результата теста на коронавирус. Ранее тест можно было пройти в первый день после приезда в страну.

Краска объяснил, что причиной ужесточения карантинных мер является быстрое распространение в различных странах мира новых штаммов коронавируса, в том числе и "индийского" варианта "Дельта".

В то же время правило об обязательной изоляции не будет касаться полностью привитых от коронавируса людей.