Трем госшахтам Донбасса отключили электроснабжение за долги
В Донецкой области, в связи с накопившимися долгами, отключат от электроснабжения сразу три шахты, сообщает Депо.
За долги отключат от электроснабжения шахты
- ГП "Первомайскуголь",
- ГП "Мирноградуголь",
- ГП Шахта им. Н.С.Сургая и шахта "Южнодонбасская 1".
Различные операторы — поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности.
"Долги шахт за электроэнергию в современных условиях — скорее станадартная ситуация, чем ЧП. Тем более это не вопрос к работягам-шахтерам, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Поэтому сегодняшняя ситуация с одновременным обесточиванием шахт больше похожа на сговор", — говорится в сообщении председателя Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца.
Волынец добавил, что происходит это с молчаливого согласования Минэнерго.
По его словам, непонятно, чего ждет, почему отмалчивается местная власть, руководители областного и городских уровней? Не действуют силовые структуры.
Сейчас актуальна не только угроза затопления шахт, загазованности объектов со всеми закономерными экологическими последствиями.
"Где будут работать тысячи привлеченных к работе в области украинцев? Те, кто сегодня безответственно себя ведут, осуществляя этот план, не понимают степени ответственности за уничтожение угольной отрасли, за расшатывание национальной энергетической безопасности в условиях войны", — отметил председатель профсоюза шахтеров.