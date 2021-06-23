Трем госшахтам Донбасса отключили электроснабжение за долги

В Донецкой области, в связи с накопившимися долгами, отключат от электроснабжения сразу три шахты, сообщает Депо.

За долги отключат от электроснабжения шахты

ГП "Первомайскуголь",

ГП "Мирноградуголь",

ГП Шахта им. Н.С.Сургая и шахта "Южнодонбасская 1".

Различные операторы — поставщики электроэнергии в один день выводят из строя угледобывающие предприятия государственной формы собственности.

"Долги шахт за электроэнергию в современных условиях — скорее станадартная ситуация, чем ЧП. Тем более это не вопрос к работягам-шахтерам, которые добросовестно выполняют свои обязанности. Поэтому сегодняшняя ситуация с одновременным обесточиванием шахт больше похожа на сговор", — говорится в сообщении председателя Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаила Волынца.

Волынец добавил, что происходит это с молчаливого согласования Минэнерго.

По его словам, непонятно, чего ждет, почему отмалчивается местная власть, руководители областного и городских уровней? Не действуют силовые структуры.

Сейчас актуальна не только угроза затопления шахт, загазованности объектов со всеми закономерными экологическими последствиями.