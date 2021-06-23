Взрыв в Белогородке: подозреваемый признался в поджоге

В Белогородке Киевской области подозреваемый в убийстве признался, что поджег тело и квартиру, чтобы скрыть следы преступления, сообщает Сегодня.

Он уже дал показания полиции, написал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook.

"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", – сказал задержанный.

Как произошло убийство

Подозреваемый – местный житель 1978 года рождения, ранее был моряком дальнего плавания. Он жил в этом же доме, где случился взрыв. Мужчина сдавал погибшему гараж, и из-за этого они постоянно ссорились. Последний пьяный конфликт закончился убийством.

"После этого он разработал план, как сделать алиби, и 21-го числа с помощью зажигательной смеси и пороха, который был в квартире погибшего, ведь он был охотником и сам делал патроны для оружия, осуществил взрыв и поджог" , – сказал полицейский.

Задержанному уже сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества особо опасным способом и убийстве с особой жестокостью. Ему грозит пожизненное заключение.

По словам правоохранителя, мужчина согласился сотрудничать со следствием. Сейчас решается вопрос о содержании его под стражей.