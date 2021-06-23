Под Киевом утонула семья: перевернулась на матрасах

В Киевской области на водохранилище, которое называют Киевским морем, погибли отец и две его маленьких дочери. Их на надувных матрасах унесло от берега сильным ветром, сообщает InfoResist.

Море в этом месте у берега очень мелкое

Трагедия произошла 20 июня на Троицу. На берегу Киевского моря вблизи села Лебедевка было много отдыхающих. Туда приехала и семья из Бучанского района: супружеская пара с двумя дочерями.

По данным полиции, родителей и детей, отдыхавших на двухместном матрасе, отнесло от берега на расстояние 50 метров. Впоследствии матрас перевернулся. Мать и четырехлетнюю девочку удалось вытащить, но по дороге в больницу ребенок умер.

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Тело 36-летнего мужчины до сих пор ищут водолазы. Его 10-летнюю дочь нашли мертвой 22 июня.

Очевидцы утверждают, что семья плавала на двух матрасах, которые перевернулись из-за высоких волн. Впрочем, одна из жительниц села заявила, что был полный штиль.

«Мы приехали туда утром, уже было много народу. Море было спокойным, я не знаю, о каких волнах рассказывают. Там очень мелкое море, метров 400 нужно пройти, чтобы вода была по пояс», — сказала она.

По ее словам, четырехлетней девочке делали искусственное дыхание, но она умерла в машине «скорой помощи». Ее мать Лина была в шоковом состоянии.

Спасатели до сих пор ищут тела отца и старшей дочери

Мужа женщины и другую девочку унесло дальше. Рядом не оказалось никакой лодки или катера, чтобы поплыть за ними. Через некоторое время перевернутый надувной матрас нашли на берегу.

«Отец – местный житель. А жена с тещей приехали сюда уже много лет назад. Это такое горе для матери Лины, Татьяны. Несколько лет назад она сама потеряла мужа. Все это время ездила на заработки в Европу, работала горничной. А теперь погиб зять и двое внучек», — рассказал знакомый семьи.

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