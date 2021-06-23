Под Киевском утонула семья: перевернулась на матрасах

В Киевской области на водохранилище, которое называют Киевским морем, погибли отец и две его маленьких дочери. Их на надувных матрасах унесло от берега сильным ветром, сообщает InfoResist.

Трагедия произошла 20 июня на Троицу. На берегу Киевского моря вблизи села Лебедевка было много отдыхающих. Туда приехала и семья из Бучанского района: супружеская пара с двумя дочерями.

По данным полиции, родителей и детей, отдыхавших на двухместном матрасе, отнесло от берега на расстояние 50 метров. Впоследствии матрас перевернулся. Мать и четырехлетнюю девочку удалось вытащить, но по дороге в больницу ребенок умер.

Тело 36-летнего мужчины до сих пор ищут водолазы. Его 10-летнюю дочь нашли мертвой 22 июня.

Очевидцы утверждают, что семья плавала на двух матрасах, которые перевернулись из-за высоких волн. Впрочем, одна из жительниц села заявила, что был полный штиль.

«Мы приехали туда утром, уже было много народу. Море было спокойным, я не знаю, о каких волнах рассказывают. Там очень мелкое море, метров 400 нужно пройти, чтобы вода была по пояс», — сказала она.

По ее словам, четырехлетней девочке делали искусственное дыхание, но она умерла в машине «скорой помощи». Ее мать Лина была в шоковом состоянии.

Мужа женщины и другую девочку унесло дальше. Рядом не оказалось никакой лодки или катера, чтобы поплыть за ними. Через некоторое время перевернутый надувной матрас нашли на берегу.