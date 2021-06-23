Пассажиры поезда показали, как с потолка вагона течет вода

В поезде "Львов-Мариуполь" залило пассажирское купе. Пассажиры жалуются, что вода затопила все их вещи, сообщает РБК-Украина.

Инцидент произошел 23 июня. На кадрах ролика видно, как во время движения с потолка плацкартного вагона льется вода.