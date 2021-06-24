Стильный летний образ от Насти Каменской

На одной из последних фотографий Настя Каменских, которые опубликовала в своем инстаграме, она позировала в гардеробной, расположенной в загородном имении. Настя продолжает диктовать тренды украинским модницам и на этот раз показала стильный look, сообщает 24 Канал.

Она предстала перед камерой в коротких кожаных шортах черного цвета, черном топе, поверх которого надела белую майку с надписями и откровенными вырезами.

Повседневный образ Каменских решила дополнить трендовой сумочкой. Волосы звезда уложила в фирменные кудри, а на лице сделала едва заметный макияж. Поскольку на улице очень жарко, Настя решила не краситься большим количеством косметики.