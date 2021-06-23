Украина внесла в "черный список" четыре известных онлайн-кинотеатра

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) добавила онлайн-кинотеатры rezka.ag, ex-fs.net, seasonvar.ru и kinogo.zone в международный "черный список" – WIPO Alert Database, сообщает Детектор Медиа.

Эти сайты внесены во всемирную базу данных по инициативе Украины, которая присоединилась к WIPO Alert в конце 2020 года.

На технической работе указанных сайтов включение их в "черный список" никак не скажется. На данный момент все четыре онлайн-кинотеатра работают.

При этом в "Чистом небе" считают, что теперь рекламодатели, которым важна их репутация, перестанут сотрудничать с признанными пиратскими платформами.

"Участие Украины в проекте ВОИС – это укрепление ее роли в международных процессах по защите интеллектуальной собственности, повышение статуса и имиджа страны" , – прокомментировал руководитель организации Вячеслав Миенко.

Директор департамента развития сферы интеллектуальной собственности Минэкономики Андрей Демчук также обратил внимание на то, что благодаря платформе WIPO Alert прибыль нелегальных сайтов, которые нарушают авторские права, уменьшится.

Добавление сомнительных сайтов в blacklist происходит по такой схеме: правообладатели мониторят ресурсы-нарушители и ежемесячно передают в "Чистое небо" список с подтвержденными фактами пиратства, далее организация передает информацию в Минэкономики, а ведомство – платформе WIPO Alert Database.