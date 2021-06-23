Вирастюк отправился в первую командировку на Ивано-Франковщину

Стронгмен Василий Вирастюк отправился в свою первую командировку в статусе народного депутата от "Слуги народа". Он поехал в Ивано-Франковскую область, сообщает Обозреватель.

Об этом Вирастюк написал на своей странице в Facebook. Политик перечислил ряд проблем, которые существуют в разных общинах.

Вирастюк во время командировки. Источник: фото с его страницы в Facebook

К ним он отнес состояние дорог, отсутствие детских садов и незавершенное строительство корпуса вуза, незавершенные работы по ликвидации стихии в 2020 году, укрепление берегов рек.

Вирастюк во время командировки. Источник: фото с его страницы в Facebook

Нардеп посетил Пасичнянскую, Ланчинскую, Делятинскую, Яремчанскую, Перерислянскую общины.

Василий Вирастюк. Источник: фото с его страницы в Facebook

Напомним, что Большая палата Верховного суда признала законным решение Центральной избирательной комиссии о победе Вирастюка на выборах в Верховную Раду по округу №87.